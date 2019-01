Incêndios da Califórnia levam gigante elétrica dos EUA a declarar insolvência

A elétrica norte-americana PG&E vai declarar insolvência na Califórnia. Isto depois de os incêndios na região terem custado mais de 30 mil milhões de dólares à empresa, pressionando o preço da ação e levando à saída do presidente executivo.

De acordo com um comunicado enviado ao regulador do mercado, citado pela Bloomberg, a PG&E pretende pedir proteção contra credores no dia 29 de janeiro, tendo já alertado os funcionários com o prazo exigido por lei de 15 dias.