Internet por satélite de Elon Musk já recebeu mais de 500 mil pré-encomendas

Há mais de meio milhão de interessados no serviço de internet por satélite que a SpaceX prevê começar a comercializar em breve.Segundo o fundador da empresa, Elon Musk, que é também líder da Tesla, o serviço Starlink recebeu mais de 500 mil pré-encomendas, desde que começou a aceitar reservas, em fevereiro, por 99 dólares. O valor, segundo a CNBC, é "totalmente reembolsável" e não garante a prestação do serviço.Em resposta, o multimilionário norte-americano afirmou que não estão previstos problemas técnicos derivados da elevada procura, mas admitiu que "a única limitação" ao serviço poderá ser "a elevada densidade de utilizadores nas áreas urbanas", escreveu esta terça-feira no Twitter. O desafio colocar-se-á quando o serviço chegar "à escala dos vários milhões de utilizadores", reconheceu Musk.A SpaceX ainda não definiu uma data para o arranque da comercialização do Starlink, mas o serviço ainda não deverá ficar disponível em 2021, conforme tinha sido previsto. O serviço deverá ficar disponível em Portugal, uma vez que a SpaceX já criou uma empresa no país para o efeito. A Space Exploration Technologies Portugal – SXPT deverá ter capacidade para fornecer o acesso à internet a 50 mil utilizadores em Portugal.O Starlink é uma "constelação" com mais de 1500 satélites lançada pela SpaceX, que prevê fazer chegar internet rápida a qualquer ponto do planeta. A empresa de Musk prevê lançar até 12 mil satélites no âmbito deste projeto, num investimento superior a 10 mil milhões de dólares, cerca de 8,3 mil milhões de euros.