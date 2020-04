Investidores chineses procuram pechinchas para comprar na Europa

As empresas chinesas estão a preparar-se para aquisições com descontos na Europa, onde a pandemia do coronavírus levou empresas a uma corrida por empréstimos para não fecharem as portas.

Os banqueiros estão a observar um aumento das consultas de empresas e fundos chineses de olho em alvos na Europa, disseram à Bloomberg fontes que não quiseram ser identificadas. Muitos dos potenciais compradores são companhias estatais, disseram. Essas negociações preliminares coincidem com a queda do valor de mercado de empresas listadas no índice MSCI Europe, que acompanha o desempenho do mercado desenvolvido no continente. O índice acumula uma queda de 23% este ano, a pior queda desde a crise financeira global.





As ofertas lideradas por empresas chinesas, particularmente as controladas ou com participação do estado, podem resultar em conflitos com governos europeus, que se mostraram dispostos a defender os seus setores estratégicos.