Vestager quer europeus a comprar participações em empresas da região para travar avanço chinês

A vice-presidente executiva da Comissão Europeia com a tutela da Concorrência, Margrethe Vestager, apelou aos países europeus para comprarem participações em empresas no "velho continente" para evitar a ameaça de propostas chinesas, numa altura em que as cotadas europeias estão mais vulneráveis, devido ao impacto do coronavírus.

Numa entrevista ao Financial Times, a dinamarquesa disse que alguns reguladores europeus, como em França ou na Alemanha, já estão a trabalhar no sentido de dar aos países da União Europeia alguns poderes para impedir a concorrência desleal de empresas chinesas apoiadas pelo Estado do país.