Investimento em imobiliário comercial quase duplica para 380 milhões até março

O investimento em imobiliário comercial fixou-se em 380 milhões de euros nos primeiros três meses do ano, quase o dobro do valor registado no primeiro trimestre de 2021, segundo dados hoje divulgados pela CBRE."O investimento em imobiliário comercial atingiu os 380 milhões de euros no primeiro trimestre de 2022, quase o dobro em relação ao período homólogo do ano anterior", indicou, em comunicado, a empresa de investimento e serviços imobiliários comerciais.Por segmento, a logística e escritórios estão entre as classes de ativos com maior volume de investimento.Entre janeiro e março, no caso da logística, somaram-se seis transações concluídas.A CBRE antecipa ainda um "forte volume de investimento" este ano e uma faturação acima da referência dos 3.000 milhões de euros, verificados antes da pandemia.No primeiro trimestre, a procura por ativos logísticos continuou a exercer pressão sobre as 'prime yields', que recuaram 25 pontos base em relação ao trimestre anterior, em Lisboa e no Porto."Antecipamos um efeito de compressão, nomeadamente em logística, determinadas zonas de escritórios e retalho alimentar, suportada num expectável crescimento da renda decorrente de uma procura, em alguns casos, ainda superior à oferta disponível, que deverá ser monitorizado com atenção, pois existem vários fatores de risco relevantes no horizonte", apontou, em comunicado, o diretor de capital markets da CBRE Portugal, Nuno Nunes.Por sua vez, a diretora de 'research' da CBRE Portugal, Cristina Arouca, ressalvou que, apesar da subida das taxas de juro, existe uma "elevada liquidez" para investir no imobiliário.O grupo CBRE, que tem sede em Dallas, no Texas, conta com mais de 105.000 colaboradores em todo o mundo.Em Portugal, está presente desde 1988.