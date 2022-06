IP triplica lucro orçamentado com retoma da atividade económica

A Infraestruturas de Portugal obteve lucros de 12,4 milhões de euros no primeiro trimestre, mais do triplo do que previa. A maior procura da rede rodoferroviária levou a aumentos nas receitas com a Contribuição do Serviço Rodoviário, portagens e serviços ferroviários.

IP triplica lucro orçamentado com retoma da atividade económica









