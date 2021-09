IVAucher: Independentes têm de registar faturas até 24 de setembro

Os trabalhadores independentes que queiram beneficiar dos descontos do IVAucher têm até ao próximo dia 24 de setembro para classificar as faturas como estando fora do âmbito do seu trabalho. Mas aqueles que não cumpram este prazo não perdem a oportunidade de participar no programa: em novembro, haverá um novo período de validação de faturas.





