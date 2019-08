A menos de dois dias da greve dos motoristas, são já 273 (11% do total) os postos que não têm qualquer tipo de combustível. Os dados, apresentados pela página Já Não Dá Para Abastecer , indicam ainda que outros 388 já não têm gasolina, 704 estão sem gasóleo e 38 ficaram sem GPL.De acordo com a recolha de informação do grupo Voluntários Digitais Em Situações de Emergências para Portugal (VOST), 2.216 postos (85% do total) continuam a funcionar na plenitude.Só nos postos de abastecimento que integram a Rede Estratégica de Postos de Abastecimento (REPA) é garantido que não vai faltar combustível durante a greve dos motoristas que arranca a 12 de agosto.