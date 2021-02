Jaguar converte-se ao elétrico e sai dos motores de combustão

A Jaguar Land Rover (JLR), que é propriedade do conglomerado indiano Tata Motors, espera que a decisão ajude a mudar a situação da marca, velha de 86 anos, que para muitos é sinónimo de classe, mas que tem estado em situação difícil nos últimos anos.A mudança para um futuro elétrico vai implicar mudar a produção de carro da fábrica em Castle Bromwich, a leste da cidade de Birmingham, em Inglaterra, para a vizinha Solihull.O chefe executivo Thierry Bollore adiantou que a empresa está "a explorar oportunidades para redirecionar" a fábrica de Castle Bromwich, o que está a alimentar especulação em relação à sua reconversão para a produção de baterias.A Jaguar Land Rover adiantou que a sua muito mais lucrativa marca Land Rover vai produzir o seu primeiro veículo totalmente elétrico em 2024."Temos todos os ingredientes à nossa disposição para reimaginar o negócio e as experiências que os nossos clientes querem, para reimaginar a referência do luxo", disse Bollore.A decisão foi bem considerada pelo secretário dos Transportes britânico, Grant Shapps, como um "grande passo para a indústria automóvel britânica".