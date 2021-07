Jay-Z e Will Smith investem em start-up que ajuda clientes a comprar casa

A start-up Landis Technologies, que atende clientes que desejam ser proprietários mas ainda não têm dinheiro para comprar casa, vê o seu capital reforçado com mais 165 milhões de dólares (cerca de 138 milhões de euros, ao câmbio atual) disponibilizados pelas empresas de investimento Sequoia Capital, Roc Nation, de Jay-Z, e Dreamers VC, de Will Smith.



A abordagem da empresa fundada por Cyril Berdugo e Tom Petit passa por comprar um imóvel e alugá-lo ao cliente ao valor do custo de manutenção da casa até que este tenha possibilidades de a comprar.



Além do preço do aluguer, a empresa cobra ainda uma taxa sobre o valor da propriedade no momento da sua compra inicial. Dois anos após esta aquisição inicial, o cliente pode comprar a casa de volta a um preço previamente acordado.



"Ganhamos dinheiro quando nosso cliente compra a casa de volta", afirma um dos fundadores, Cyril Berdugo.



Na hipótese de o cliente ainda não ter meios para comprar o imóvel passados os dois anos, a Landis dispõe-se a oferecer mais tempo, ou, em alternativa, vende a casa.



A estratégia "rent-to-own" - alugar para comprar, em português -, já tem sido usada por outras empresas como a Home Partners of America que foi comprada há pouco tempo pelo Blackstone Group por 6 mil milhões de dólares (5 mil milhões de euros ao câmbio atual).



Parte do serviço da Landis passa por "educar" financeiramente os seus clientes para que estes aprendam a gerir as suas finanças pessoais e possam economizar o suficiente para dar entrada no imóvel. Poder "criar riqueza para os norte-americanos com baixo rendimento" é um dos aspetos de que Berdugo se orgulha.



Quem normalmente procura os serviços da Landis é o comprador de casa pela primeira vez com um orçamento que vai dos 110 mil dólares aos 400 mil dólares. Agora, o objetivo da empresa, sedeada em Nova Iorque e que opera em 11 estados, é converter cerca de 80% dos seus clientes de arrendatários para compradores.



Caso se concretize, esta taxa ultrapassará muito as tradicionais empresas de arrendamento próprio nos EUA.