Jerónimo Martins faz homenagem à dieta mediterrânica em nova série na CMTV

Entre 21 de agosto e 9 de outubro, a CMTV vai transmitir os oito episódios de Juliana – A Série, uma ideia original do grupo Jerónimo Martins para homenagear as mulheres que contribuem para a preservação da dieta mediterrânica. Os episódios vão para o ar aos sábados, pelas 20h15.

Em 2020, ano em que se assinalaram os 40 anos do Pingo Doce, o grupo Jerónimo Martins celebrou os sabores mediterrânicos com o lançamento de Juliana, uma homenagem ao património e aos benefícios da Dieta Mediterrânica à portuguesa, a forma como no nosso país se interpretam os princípios que elevaram a dieta mediterrânica a Património Cultural Imaterial da Humanidade.

Para tornar esta homenagem palpável e com o propósito de ajudar a preservar um conhecimento em risco de se perder, o Grupo decidiu produzir Juliana – A Série, um trabalho sobre oito mulheres portuguesas que, em oito regiões – de Norte a Sul do país, passando pelas ilhas –, unem os seus à volta de um prato de sopa.

A viagem completa deu origem a um conjunto de oito episódios, cada um protagonizado por uma destas mulheres, onde se desvenda a forma como as diferenças entre regiões se transformam num único padrão alimentar, bem português, com recurso aos produtos locais e da época. A série foi produzida pela BRO Cinema e realizada por Pedro Patrocínio. O trabalho documental foi acompanhado pelo fotógrafo Luís Mileu, que produziu uma exposição que esteve patente no Terreiro do Paço, em Outubro de 2020, por ocasião do Dia Mundial da Alimentação.