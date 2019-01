O CEO do grupo quer continuar a apostar na Polónia, apesar das limitações que tem encontrado no país. O objetivo é abrir entre 100 a 150 lojas por ano, nos próximos anos.

A Jerónimo Martins quer abrir até 150 lojas por ano na Polónia. Isto apesar das limitações que a empresa tem encontrado no país. O objetivo foi anunciado pelo CEO do grupo, Pedro Soares dos Santos, numa entrevista ao Business Insider Polska.

"Nos próximos anos, devemos abrir entre 100 e 150 novas lojas a cada ano", afirmou o presidente executivo da retalhista que detém o Pingo Doce, em Portugal, e a Biedronka, na Polónia. A meta supera a previsão dos analistas do BPI, que apontava para a abertura de 80 novas lojas todos os anos.

A empresa reforça, assim, a sua aposta no país, apesar das restrições que tem enfrentado. Desde março que as lojas estão proibidas de abrir ao domingo. "Somos capazes de compensar 70% do volume de negócios perdido aos domingos. Perdemos os 30% restantes", referiu Pedro Soares dos Santos.

Para os analistas do BPI, esta proibição deve continuar a ter impacto nas vendas do grupo no último trimestre de 2018 e no primeiro trimestre deste ano. Depois, o "efeito vai ser cada vez mais limitado", notam.

Na entrevista ao jornal polaco, o CEO da Jerónimo Martins disse ainda que planeia aumentar a oferta de produtos frescos nas lojas. Actualmente, 40% dos produtos vendidos na Biedronka são frescos e Pedro Soares dos Santos quer aumentar esta percentagem para 70%.



Esta quarta-feira, as ações da Jerónimo Martins estão a recuar 2,08% para 10,125 euros, naquele que é o primeiro dia de negociação do ano.