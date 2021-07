Jogo em Macau passa de recorde para pior receita do ano

Leia Também UE dá luz verde a turistas dos EUA e começa a levantar restrições a Macau

O jogo em Macau teve em junho as piores receitas de 2021, depois de em maio os casinos terem registado o melhor resultado do ano, indicaram hoje dados divulgados pela Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos.Em junho, as operadoras arrecadaram 6.535 milhões de patacas (690 milhões de euros), quando em maio tinham contabilizado 10.445 milhões de patacas (110,3 milhões de euros).O resultado coincide com o decréscimo no número de visitantes, depois de ter sido identificado um surto comunitário de covid-19 na província vizinha chinesa de Guangdong, que levou as autoridades de Macau a reforçarem as medidas de prevenção e as restrições fronteiriças.No primeiro semestre do ano, o total de receita acumulada ficou-se pelos 49.023 milhões de patacas (5.178 milhões de euros), quando em 2019, antes da pandemia, os casinos já tinham arrecadado quase o triplo.Ainda assim, a receita bruta do jogo subiu 45,4% em relação aos valores de 2020, ano de grande impacto da pandemia sobre a indústria do jogo.Após o reinício, no final de setembro, da emissão dos vistos individuais e de grupo da China continental para o território, suspensos desde o início da pandemia, o número de turistas tem subido gradualmente, ainda que continue muito abaixo da média de cerca de três milhões de visitantes registada por mês em 2019.Macau, capital mundial do jogo, é o único local em toda a China onde o jogo em casino é legal. Em 2019, obteve receitas de 292,4 mil milhões de patacas (cerca de 30,9 mil milhões de euros).Contudo, em 2020, devido ao impacto da pandemia, os casinos em Macau terminaram o ano com receitas de 60,4 mil milhões de patacas (6,38 mil milhões de euros), uma quebra de 79,3% em relação ao ano anterior.Três concessionárias, Sociedade de Jogos de Macau, Galaxy e Wynn, e três subconcessionárias, Venetian (Sands China), MGM e Melco, exploram casinos naquela que é apelidada de Las Vegas da Ásia, mas que há muito ultrapassou as receitas dos casinos registadas na cidade norte-americana.