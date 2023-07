JP Morgan e Wells Fargo superam expectativas de resultados do segundo trimestre

O maior banco dos Estados Unidos, JP Morgan, lucrou 27.094 milhões de dólares no primeiro semestre, mais 60% do que no mesmo período de 2022, após ter comprado o First Republic Bank por 2,7 mil milhões de dólares no início de maio.O grupo bancário com sede em Nova Iorque anunciou hoje que as receitas líquidas ascenderam a 81.737 milhões de dólares (72.117 milhões de euros) entre janeiro e junho, mais 29% do que no primeiro semestre de 2022.Só no segundo trimestre, os dados em que se concentram a maioria dos investidores, o JPMorgan Chase ganhou 14.472 milhões de dólares, mais 67,3%, embora excluindo o efeito positivo da compra do First Republic Bank, o aumento fosse de 40%.A instituição liderada por Jamie Dimon ficou assim acima das expectativa do mercado que esperava lucros de quatro dólares por ação e receitas de 38,96 mil milhões, ao registar lucros de 4,37 dólares e uma receita de 42,4 mil milhões de dólares no segundo trimestre do ano.Também o Wells Fargo superou as expectativas do mercado, que estimavam um lucro por ação de 1,25 dólares por ação e receitas de 20,12% no segundo trimestre. O banco sediado na Califórnia angariou por ação 1,25 dólares e teve receitas de 20,53 mil milhões de euros.Os lucros ascenderam a 4,9 mil milhões de dólares no segundo trimestre do ano, subindo 57% face aos 3,1 mil milhões no mesmo período do ano passado.O aumento das taxas de juro de referência pela Reserva Federal norte-americana foi o motor dos bons resultados, explicou a instituição em comunicado. No mesmo documento o banco reviu em alta as expectativas para o resto do ano do rendimento líquido de juros em 14% para 2023, ao invés de 10%.A instituição financeira liderada por Charles Scharf constitui 1,7 mil milhões de dólares em provisões de crédito, uma subida significativa face aos 580 milhões de dólares no ano passado e 1,2 mil milhões no primeiro trimestre.