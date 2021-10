O grupo Kantar vai investir cinco milhões de dólares na cidade do Porto, cerca de 4,3 milhões de euros. Este montante permitirá à empresa da área de marketing, analítica e consultora para marcas criar um centro regional de competências. De acordo com o anúncio da empresa, "até ao final de 2022" este centro "deverá empregar cerca de 200 profissionais e recém-graduados", em áreas como finanças, recursos humanos e compras.

O grupo inglês abre ainda a porta ao alargamento deste centro de competências no Porto para contar também com profissionais da área tecnológica.

Fatores como a "oferta de talento multilingue, em conjunto com a infraestrutura tecnológica e o crescente ecossistema inovador da cidade" justificam a escolha do grupo. Estas instalações no Porto deverão iniciar as operações até ao final do primeiro semestre do próximo ano.

"Nos últimos dois anos a Kantar embarcou numa jornada de profunda transformação. O nosso investimento no Porto é um passo fundamental nessa direção, garantindo capacidades de apoio adequadas ao serviço excecional que é esperado pelos nossos clientes e stakeholders", diz Ian Griffiths, CEO adjunto e CFO da Kantar. "Estou entusiasmado com o desenvolvimento destas novas competências no Porto, que vão permitir apoiar as nossas ambições de crescimento."

Já Ricardo Valente, vereador da Câmara Municipal do Porto com os pelouros da Economia, Turismo e Comércio, indica que a escolha do grupo "demonstra bem a qualidade do talento e do ecossistema que a cidade oferece nos dias de hoje". A nota da empresa refere que a sua vinda para o Porto foi facilitada pela unidade da Câmara Municipal do Porto criada para promover investimentos de alto valor para o crescimento da cidade.

O grupo inglês aponta que estabeleceu uma parceria com a empresa de recrutamento Hays para identificar e selecionar trabalhadores para o novo centro de competências.