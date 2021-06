Leroy Merlin está a contratar. Tem 240 vagas para todo o país

Leia Também AKI e Leroy Merlin concluem fusão

Leia Também Leroy Merlin já engoliu uma Aki em Portugal e quatro em Espanha

Leia Também Dona da AKI quer abrir 18 lojas e recrutar 1.000 colaboradores até 2021

A Leroy Merlin está a reforçar as suas equipas em Portugal. A cadeia de lojas de materiais de construção e bricolage vai contratar 240 pessoas em todo o país.Em comunicado enviado esta quarta-feira, a empresa de origem francesa refere que as contratações surgem no âmbito "da abertura de novas lojas e da transformação de lojas no âmbito do processo de convergência com o AKI".A empresa procura "pessoas com orientação para o cliente, com elevadas capacidades de comunicação, com gosto especial pelo trabalho em equipa e que sejam apaixonadas pelo retalho e comércio".A cadeia afirma que "existem oportunidades de emprego com características diferentes em todo o território de Portugal Continental e Ilhas, incluindo vagas para funções em part-time e full-time e vagas para reforço de verão".A maior parte dos postos de trabalho destinam-se à área de operações (nas lojas ou plataformas logísticas), e são relativos a funções como vendedor, operador de caixa, repositor, operador de logística e supervisor de logística.A Leroy Merlin também vai reforçar as áreas de serviços internos na sede da empresa, em Alfragide, com vagas abertas na área da supply chain, IT/digital, marketing, compras, entre outras.Em 2019, o grupo Adeo concluiu o processo de convergência entre o AKI e a Leroy Merlin, tendo anunciado então a intenção de abrir 18 lojas e recrutar mais de mil colaboradores até 2021.