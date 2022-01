O francês AKI do Porto fechou para ser um alemão Lidl

"O AKI Porto encerrou. Encontre tudo o que precisa nas lojas Leroy Merlin de Matosinhos, Gaia, Gondomar e Maia. Ou em leroymerlin.pt.", lê-se à porta da gigantesca loja da AKI,situada à boca da Rotunda AEP, vulgarmente conhecida como "Rotunda dos Produtos Estrela", em plena Estrada da Circunvalação.

Inaugurada no ano 2000, a única loja do AKI no Porto fechou no final do ano passado, estando atualmente a ser desmantelada para dar lugar a um supermercado da marca Lidl, revelou a consultora imobiliária Predibisa.

O retalhista alemão reforça, assim, a sua presença na cidade Invicta, onde detém meia dúzia de lojas, totalizando mais de 260 em Portugal, tendo recentemente anunciado que vai entrar na Madeira, investindo 100 milhões de euros na abertura das primeiras três lojas no arquipélago, prevista para o próximo ano.

O encerramento do AKI no Porto surge no âmbito da reestruturação do grupo francês ADEO, que decidiu eliminar a marca AKI, unificando todas as suas lojas de bricolage, construção, decoração e jardim sob a marca Leory Merlin.

A Leroy Merlin tem 42 lojas espalhadas pelo território português, havendo ainda seis que operam com a marca AKI, uma das quais, a da Guarda, assumirá já a nova denominação a partir de 3 de fevereiro.

O grupo francês prevê concluir o processo de mudança das lojas AKI para Leroy Merlin ainda este ano.