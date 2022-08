Leroy Merlin quer reforçar equipa. Há mais de 200 vagas em todo o país

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Leroy Merlin está a contratar em Portugal. A cadeia de lojas de materiais de construção e bricolage anunciou esta quarta-feira a abertura de 200 vagas.



"Estas mais de duas centenas de vagas abrangem todo o território nacional e consideram tanto funções nas várias lojas da empresa como nas plataformas logísticas e nos serviços corporativos", detalha a empresa numa nota enviada ao Negócios.

A necessidade de reforçar a equipa, refere, "surge numa fase de transformação da empresa, para uma experiência cada vez mais omnicanal". Para tal, a empresa diz estar à procura de perfis que promovam "inovação, aceleração digital, com orientação ao data [dados] e que contribuam para o impacto positivo que a Leroy Merlin pretende proporcionar".





Atualmente, são mais de 40 as lojas com processos de recrutamento em aberto, existindo também vagas disponíveis para outras funções nos serviços corporativos, denota a empresa, acrescentando que existem também oportunidades nas áreas de e-commerce e supply chain. "O nosso principal objetivo é ajudar a empresa a crescer, com impacto positivo para colaboradores, clientes e parceiros em geral", afirma Ana Herrero, líder de desafio humano em Portugal.

As vagas em questão são para funções em part-time e full-time, sendo a maioria para funções de loja, como vendedor, operador de caixa e assessores de projeto, ou plataformas logísticas, como supervisor logístico e coordenador logístico.

"Nestas mais de duzentas vagas, estão também incluídas oportunidades para os serviços corporativos, nomeadamente para áreas de e-commerce, marketing, IT & Digital e data com oportunidades como CRM Manager, Growth Automation Specialist, Cybersecurity e Data Protection", acrescenta a empresa.



Já em junho de 2021, ano marcado por sucessivos confinamentos devido à pandemia de covid-19, a Leroy Merlin anunciou a contratação de 240 pessoas.