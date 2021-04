LG abandona negócio dos smartphones após anos de perdas

Depois de vários anos de perdas acumuladas e batalhas perdidas contra os gigantes da indústria, a sul-coreana LG vai abandonar o negócio dos smartphones para se focar noutras áreas de crescimento, como a produção de componentes para veículos.





"Vamos encerrar a produção e as vendas do negócio de telemóveis devido à sua queda contínua num contexto de concorrência mais apertada", anunciou a empresa em comunicado. "Vamos melhorar o nosso portefólio de negócios concentrando os nossos recursos de forma eficiente nas áreas principais".





Na informação ao regulador, a LG acrescentou que a saída do negócio dos smartphones irá melhorar a sua competitividade e situação financeira no longo prazo, podendo, porém, prejudicar as vendas no curto prazo.





A LG enfrentava uma concorrência cada vez maior dos fabricantes chineses nos segmentos mais baixos, e era totalmente ultrapassada pela Apple e pela Samsung no segmento premium.





Segundo dados da Counterpoint, citados pelo Financial Times, o negócio de smartphones da LG acumulou perdas de quase 4,5 mil milhões de dólares nos últimos cinco anos, com a sua quota de mercado a cair para cerca de 2%.





Esta unidade registou receitas de 4,6 mil milhões de dólares em 2020, 8,2% do total de receitas da LG.