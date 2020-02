Liberty vai fechar 14 escritórios em Portugal

A Liberty prepara-se para encerrar quase a totalidade dos escritórios em Portugal, segundo o Dinheiro Vivo. Dos atuais 16 espaços, a companhia de seguros irá manter apenas dois: um em Lisboa e outro no Porto.





Esta reestruturação do modelo comercial, que deverá avançar já no próximo mês, vai abranger 99 trabalhadores. Destes, pelo menos 25 podem ser abrangidos no processo de despedimento coletivo que está a ser mediado pelo Ministério do Trabalho, segundo Paulo Mourato, presidente do Sinapsa – Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins.