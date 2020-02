Linha circular do metro: Que cenários tem agora o governo em cima da mesa?

O PSD não tenciona alterar o seu sentido de voto quanto à suspensão da linha circular do Metro de Lisboa, não sendo assim uma opção para o PS avocar a votação dessas propostas. Em análise o Executivo tem agora a questão do ponto de vista jurídico, até porque defende que o princípio da separação de poderes foi posto em causa. No limite deixa cair o projeto.