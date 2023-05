Linha de apoio para empresas afetadas por aumento de preços "desembolsou" 268 milhões

A linha de apoio dirigida às empresas afetadas pelo aumento dos custos energéticos e das matérias-primas e pelas perturbações nas cadeias de abastecimento, criada em 30 de dezembro de 2022, já pagou 268 milhões de 600 milhões de euros disponíveis.Os números respeitantes à execução da linha de apoio ao aumento dos custos de produção, gerida pelo Banco Português de Fomento, foram facultados pelo ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, durante uma audição realizada, esta quarta-feira, na comissão parlamentar de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação."Esta linha tem 268 milhões de euros aprovados em 512 operações", detalhou o ministro.Destinado a micro, pequenas e médias empresas, "small mid cap", "mid cap" e grandes empresas com atividade principal enquadrável, desenvolvida em território nacional, este apoio pode ir de 50 mil euros a 2,5 milhões de euros em função da dimensão da companhia, sendo o prazo de financiamento de até oito anos.A pedido dos deputados, António Costa Silva atualizou também a situação das linhas Covid, dando conta de que foram transferidos até à data 128 milhões de euros, envolvendo 3.041 operações para as empresas beneficiárias que, ao abrigo do contratado, estavam impedidas de despedir para serem elegíveis ao apoio.