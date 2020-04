As linhas de crédito passam também a abranger os empresários em nome individual. Já as empresas com menos de dois anos podem aceder ao financiamento independentemente da sua situação líquida.

Nos próximos dias, e na sequência da decisão da Comissão Europeia, que autorizou o Governo português a conceder garantias estatais a linhas de crédito até ao valor global de 13 mil milhões de euros, a dotação dessa nova linha "será aumentada", detalhou o Ministério da Economia, em comunicado enviado às redações. A dotação original desta linha é de 1.300 milhões de euros e não é esclarecido, para já, qual será o novo valor.



As condições mantêm-se idênticas: o "spread" máximo será de 1,5% e, a este custo, acresce uma comissão bancária anual máxima de 0,5% do montante de financiamento em dívida e uma comissão de garantia, que pode chegar até 1,75% para as médias empresas com empréstimos de prazo mais longo.



Esta linha estava, até à data, disponível para as empresas das indústrias extrativas, têxtil, vestuário, calçado e fileira da madeira. Agora, passa a abranger também as empresas do setor da agricultura, indústrias transformadoras, eletricidade, água, construção, comércio, reparação de veículos, transportes, informação e comunicação, imobiliário, consultoria, atividades administrativas, educação, saúde, artes e serviços.



Quanto aos empresários em nome individual, passam a estar incluídos os empresários "com ou sem contabilidade organizada". O Governo assinala, ainda, a inclusão "das empresas constituídas há menos de 24 meses, independentemente da sua situação líquida para efeitos de concessão do referido crédito".



Esta é a lista de todos os setores que passam a ser abrangidos pelas linhas de crédito, para além daqueles que já eram conhecidos:



- Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca;



- Indústrias transformadoras;



- Eletricidade, gás, vapor de água quente e fria e ar frio;



- Captação, tratamento e distribuição de água, saneamento, gestão de resíduo e despoluição;



- Construção;



- Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos;



- Transportes;



- Atividade de informação e de comunicação;



- Atividades imobiliárias;



- Atividade de consultoria, científicas, técnicas e similares;



- Atividades administrativas e dos serviços de apoio;



- Educação;



- Atividades de saúde humana e apoio social;



- Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas;



- Outras atividades de serviços.

