Lisboa é a 62.ª melhor cidade do mundo para startups. Portugal tem 6 no top 1000

Lisboa é a única cidade portuguesa no top 100 global das cidades mais propícias ao desenvolvimento de startups em 2023, tendo subido 21 posições no último ano, ocupando agora o 62.º lugar, num ranking que continua a ser liderado por Londres, seguindo-se, a grande distância, Paris, Berlim, Estocolmo e Amesterdão.





As conclusões são da HelloSafe, plataforma que permite comparar produtos financeiros, que elaborou este estudo a partir de uma base de dados da StartupBlink, classificando Portugal em 26.º lugar, o que representa uma subida de duas posições em relação ao top do ano passado.

Leia Também Startups e Scaleups: Mudanças fiscais ajudam a atrair e a reter talento

De acordo com o Blink Global Startup Ecosystem Map, Portugal tem atualmente "cerca de 332 startups, incluindo quatro unicórnios [como a OutSystems ou a TalkDesk] e um panteão" [leia-se Web Summit].

"Portugal tem potencial para avançar ainda mais. A cena de startups portuguesas é melhor representada nas áreas de Marketing e Vendas, Comércio Eletrónico e Varejo [retalho] e em Software e Dados", aponta o mesmo estudo.





Leia Também Lei das startups ameaça ferir Direito Europeu

Mais: "Até ao ano passado o Brasil ocupava a melhor posição entre os países de língua portuguesa, mas em 2023, Portugal, juntamente com o Japão, foram os únicos países do top 30 a ganhar duas posições, passando do 28.º para o 26.º lugar", realça o mesmo estudo, num ranking em que o Reino Unido mantém-se na liderança, com o pódio a ser também ocupado pela Suécia e a Alemanha.





Porto, Coimbra e Aveiro descem, Braga e Leiria sobem, Funchal salta fora





Relativamente às cidades portuguesas que constam deste ranking, não houve alterações entre as três melhores, mas se Lisboa sobe 21 posições, o Porto perde 11, ocupando agora o 147.º lugar, enquanto Braga ganha oito degraus, posicionando-se em 424.º.





No top 1000, Coimbra aparece em 2023 na 557.ª posição, o que traduz um trambolhão de 116 lugares, o mesmo tendo acontecido com Aveiro, que caiu de 667.ª para 739.º.





Já Leiria, que estava na cauda (965.ª), galgou para a 639.ª posição.

O Funchal, que aparecia no ranking de 2022 em 949.º lugar, ficou desta vez fora da lista.

De acordo com a autora do estudo, "o ranking é baseado em três critérios: quantidade, qualidade e ambiente de negócios".