Lojas da New Balance em Portugal fecham portas a 19 de janeiro

As cinco lojas oficiais da New Balance em Portugal, situadas em Lisboa, Porto, Alcochete, Faro e Vila do Conde, encerram definitivamente a 19 de janeiro, indicou ao Negócios fonte do Experience Group, que gere a rede de lojas da marca de equipamento desportivo na Península Ibérica.Em Espanha, segundo o Expansión, o fecho das cerca de duas dezenas de lojas ocorrerá entre 10 e 15 de janeiro, tendo os trabalhadores, cerca de 250, já sido notificados da extinção dos postos de trabalho. Não foi possível apurar o número de trabalhadores em Portugal afectados por esta decisão.A New Balance, que fornece equipamentos a clubes como o FC Porto, Liverpool, Sevilha ou AS Roma, decidiu não renovar o acordo com a distribuidora oficial e proprietária das lojas da marca desportiva em Portugal e Espanha, em face de uma dívida superior a seis milhões de euros por parte do Experience Group.A parceria para as vendas a retalho da marca desportiva na Península Ibérica, iniciada em 2013, chega ao fim depois de a New Balance ter anunciado que o atual contrato de licenciamento que expira esta sexta-feira, 31 de dezembro, não vai ser renovado.

Ao Negócios, fonte oficial da New Balance na Península Ibérica afirmou que a empresa é alheia à decisão de encerramento das lojas e consequentes despedimentos. A mesma fonte revelou que a New Balance planeia inclusive abrir lojas próprias em Portugal e Espanha no próximo ano, mas não adiantou mais detalhes.



"Não há planos para mudar a nossa estratégia comercial e tencionamos abrir uma série de lojas em todo o mundo nos próximos anos", reforçou a mesma fonte, apontando que os produtos da marca vestuário e calçado desportivo vão continuar a estar disponíveis nas lojas multi-marca com as quais a empresa tem acordos de fornecimento, após o termo da parceria com o Experience Group.



Ao abrigo da concessão, a New Balance cedia a marca e proporcionava o merchandising e o mobiliário necessários aos espaços comerciais geridos pelo Experience Group, dedicados em exclusivo à venda de produtos da empresa norte-americana.



Segundo o El País, no país vizinho, as lojas já entraram em liquidação esta semana estando a praticar descontos nos artigos da marca entre 40 e 50%, e que, a partir da próxima segunda-feira, vão chegar a 70% em todas as lojas.



No entanto, este não é o cenário em Portugal. Se bem que o Governo proibiu práticas comerciais com redução de preço em estabelecimentos comerciais até 9 de janeiro, para evitar ajuntamentos em face do crescente número de casos de covid-19.



Ao abrigo da parceria, a Alfico, subsidiária espanhola da New Balance, assegurava o fornecimento de mercadoria às lojas do Experience Group com condições de pagamento muito específicas, mas desde 2019, ainda antes da pandemia, o Experience Group tem acumulada uma dívida superior a seis milhões de euros. Ao Negócios, a New Balance garante que a Alfico deu flexibilidade ao Experience Group para saldar a dívida, mas que esta nunca cumpriu com os planos de pagamento definidos.