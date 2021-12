New Balance fecha todas as lojas em Portugal e Espanha para se focar na corrida no online

A New Balance vai fechar, nas próximas semanas, as 22 lojas físicas que tem espalhadas por Portugal e em Espanha, noticia, esta quarta-feira, o El País, apontando que o encerramento pode acontecer ainda antes da atual campanha de Natal.



De acordo com o jornal espanhol, durante esta semana, pelo menos em Espanha, há artigos com promoções de entre 40 e 50%, sendo que, a partir da próxima segunda-feira, os descontos chegarão a 70% em todas as lojas da marca desportiva.



A marca, que em Portugal veste o FC Porto, pretende focar-se no comércio online, uma estratégia que vai afetar não só toda a rede da Península Ibérica, como deverá alargar-se a todo o sul da Europa, onde a New Balance não só está mais representada, como é mais forte. O plano passará por centralizar todas as operações da Europa na Holanda, segundo a imprensa espanhola.



"Pode ser um teste piloto para potenciar a rentabilidade do comércio eletrónico direto do fabricante e poupar em salários e rendas", indicaram fontes próximas da multinacional de roupa e calçado desportivo em Boston, em declarações ao El Día de Valladolid que, no início da semana, revelou que o encerramento das lojas em Portugal e em Espanha antes do final do ano estava a ser estudado pela empresa.



Segundo a publicação espanhola, a decisão ameaça mais de 500 empregos diretos, mas o impacto social será bem maior, podendo atingir um universo de 1.500 trabalhadores (diretos e indiretos) e 30 empresas, contando com os serviços de logística, de segurança, limpeza, merchandising, entre outros.



O Negócios contactou a New Balance na tentativa de perceber o impacto do encerramento em Portugal, onde tem lojas em Lisboa e Porto, mas sem sucesso.



Com a aposta no canal digital em prejuízo das lojas físicas, a empresa, liderada por Joe Preston, parece estar a enveredar por uma direção contrária ao dos principais concorrentes, cujos planos incluem a abertura de mais espaços de venda ao público.



A título de exemplo, como refere a imprensa espanhola, a Nike está a apostar no contato direto com o consumidor e anunciou novas lojas próprias e uma redução da rede de distribuidores multimarca, como fez, em 2019, com a Amazon; enquanto a Adidas tem também investido em lojas físicas em localizações estratégicas.





Leia Também New Balance passa a ter distribuição directa na Península Ibérica