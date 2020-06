Em três casos de auditores, o processo está encerrado com recomendações.

A CMVM garante ter feito "muito trabalho e continuar a fazer" no caso Luanda Leaks. De acordo com Gabriela Figueiredo Dias, presidente da CMVM, houve nove auditores investigados neste âmbito, e houve muitas interações e ações.Algumas dessas investigações já foram encerradas, tendo havendo recomendações, mas outras transitarão para o contencioso.