Lucro da Bayer sobe 57,5% até março

O grupo alemão Bayer apresentou esta terça-feira um lucro de 3.291 milhões de euros até março, mais 57,5% do que no ano passado, justificado pelo crescimento nas vendas de herbicidas e fungicidas, apesar da guerra na Ucrânia.O grupo informou ainda que o volume de negócios registou um aumento homólogo no primeiro trimestre deste ano para 14.639 milhões de euros (+18,7%, ou +14,3%, no caso de serem descontados os efeitos cambiais e ao nível das encomendas).O lucro operacional, por sua vez, teve uma subida homóloga de 36,6% para 4.212 milhões de euros."A faturação e o resultado líquido não foram influenciados negativamente no primeiro trimestre devido à invasão russa da Ucrânia", segundo informou a Bayer.A Rússia e a Ucrânia não fazem parte dos dez países mais importantes para a Bayer em termos comerciais, sendo que em conjunto representam 3% da faturação.O presidente da Bayer, Werner Baumann, disse ao apresentar os resultados financeiros que o grupo teve um "muito bom volume de negócios" e um "forte" aumento dos lucros.O gestor confirmou as previsões do volume de negócios para este ano (47.000 milhões de euros) e mostrou-se otimista, apesar da "elevada incerteza" quanto à estabilidade da cadeia de abastecimento e fornecimento de energia.