Lucro da Ramada cai 88,3% para 8,1 milhões em 2019

A Ramada Investimentos registou 8,1 milhões de euros de lucro no ano passado, uma quebra de 88,3% face a 2018, indicou esta sexta-feira a empresa em comunicado enviado à Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM)



É de notar que 2018 foi um ano em que a venda de subsidiárias insuflou os resultados da empresa. A Ramada vendeu a totalidade do capital da Ramada Storax e das suas subsidiárias em França, no Reino Unido, Bélgica e Espanha que suportavam a rede internacional de distribuição.





Já no segmento de imobiliário a Ramada registou receitas de 7,4 milhões de euros, um decréscimo de 5,2%, e o EBITDA aumentou 2,8%, para 5,95 milhões. Este segmento contabilizou um resultado líquido de 3,86 milhões de euros, mais 11,9% do que em 2018.



A Ramada Na área industrial as receitas da Ramada cifraram-se em 107,6 milhões de euros, o que representa um decréscimo de 11,5%, tendo o EBITDA recuado 26,3%, para 9,6 milhões. O lucros desta área de negócio diminuiu 93,6%, para 4,3 milhões de euros. A Ramada deixará de integrar o PSI-20 a partir de 23 de março, passando a tecnológica Novabase a ocupar o seu lugar no principal índice da Bolsa portuguesa.

As receitas totais cifraram-se em 115 milhões de euros, uma quebra homóloga de 11,1%, enquanto os custos totais ascenderam a 99,46 milhões de euros, menos 10,1% do que no ano anterior.Já o EBITDA do grupo sofreu uma quebra de 17,4%, para 15,56 milhões de euros.