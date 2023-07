Lucros da Louis Vuitton sobem quase 30% apoiados na China

A Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) fechou a primeira metade deste ano com lucros de 8.481 milhões de euros, uma subida de 29,8% face ao primeiro semestre de 2022, anunciou esta terça-feira a gigante mundial do luxo.As receitas, por seu turno, ascenderam a 42.240 milhões de euros, mais 15% do que nos primeiros seis meses do ano passado.No entanto, nem tudo foram boas notícias, com as receitas oriundas do mercado norte-americano a caírem 1% no segundo trimestre, com o abrandamento económico da maior economia mundial a pesarem no consumo dos bens de luxo. Este desempenho levou a que os EUA tenham visto o seu peso nas receitas do grupo cair dos 27% para 24%.Em contrapartida, o mercado chinês apresentou uma retoma - uma vez que no primeiro semestre de 2022 ainda sofria os efeitos de confinamentos devido à pandemia - passando a Ásia excluindo o Japão a representar 34% da faturação, mais dois pontos percentuais do que um ano antes.A empresa sublinha que nos primeiros seis meses deste ano o grupo suportou elevados gastos em "marketing" devido a eventos de moda.