Lucros da Repsol caem 20% no primeiro trimestre

A petrolífera espanhola teve lucros de 1.112 milhões de euros entre janeiro e março, menos 20,1% do que no mesmo período de 2022, revelou esta quinta-feira a empresa.Esta diminuição de lucros da Repsol, que está presente em Portugal, coincidiu com uma diminuição média dos preços dos hidrocarbonetos (derivados do petróleo) de 20% comparando com o primeiro trimestre do ano passado.A Repsol teve em 2022 lucros de 4.251 milhões de euros, um aumento de 70,1% comparando com os de 2021, que atribuiu, precisamente, ao aumento dos hidrocarbonetos.Num comunicado divulgado hoje, a empresa sublinha que todas as áreas de negócio tiveram resultados positivos no primeiro trimestre deste ano, apesar do impacto da diminuição dos preços do crude na área de "exploração e produção".A Repsol destaca ainda o valor dos investimentos que fez entre janeiro e março, 1.726 milhões de euros, centrados sobretudo em Espanha e nos Estados Unidos.A empresa prevê fazer investimentos recorde este ano de 5.000 milhões de euros, 35% dos quais em projetos de baixas emissões poluentes, no âmbito de um processo de transformação e descarbonização e com o objetivo de aumentar o "perfil multienergético".