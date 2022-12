Repsol compra empresa de energias renováveis por 560 milhões de euros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Repsol anunciou esta sexta-feira a compra da espanhola Asterion Energies ao fundo de infraestruturas europeu Asterion Industrial, por 560 milhões de euros e um máximo de 20 milhões de euros em pagamentos contingentes.A aquisição da empresa, que gere uma carteira de 7.700 megawatt (MW) de ativos renováveis em Espanha, Itália e França, é mais um passo no Plano Estratégico da Repsol no sentido de atingir até 2025 os 6.000 MW de capacidade instalada de geração renovável e de 20 mil MW até 2030, salienta a petrolífera numa nota enviada às redações."Estamos a materializar a ambição de sermos líderes na transição energética com passos firmes, tais como esta aquisição de ativos, para cumprir os nossos objetivos de crescimento, diversificação e foco na multienergia", refere Josu Jon Imaz, CEO da Repsol, na mesma nota.Com esta compra, acrescenta ainda a energética espanhola, a Repsol "reforça a sua presença nos principais mercados europeus e consolida a sua expansão internacional nos mercados da OCDE".