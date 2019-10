Lucros dos CTT duplicam para 23 milhões até setembro

Os CTT fecharam os primeiros nove meses do ano com um resultado líquido de 22,9 milhões de euros, o que traduz um aumento de 99%. Este resultado "reflete a melhoria operacional da empresa e o contributo da 321 Crédito", justifica a empresa em comunicado à CMVM.





A empresa liderada por João Bento (na foto) detalha ainda que esta evolução dos lucros até setembro "foi ainda impulsionado pelo efeito extraordinário do reembolso do IRC da dedução da menos-valia fiscal apurada aquando da venda da Tourline pela CTT Expresso no exercício de 2016 e o menor impacto dos itens específicos, que mais que compensaram o aumento das imparidades e provisões".





Os lucros de 13,9 milhões de euros obtidos entre julho e setembro representam o melhor trimestre em dois anos e comparam de forma positiva com as estimativas dos analistas. O CaixaBank BPI apontava para um resultado líquido de 13 milhões de euros no terceiro trimestre.





Nos primeiros nove meses do ano, os rendimentos operacionais atingiram 539,6 milhões de euros, uma subida de 2,8% face ao período homólogo sustentada pela melhoria em todas as unidades de negócio, à excepção do correio. As receitas deste segmento recuaram 2,8%, impulsionada pela quebra do tráfego de correio endereçado de 9,5%, mas que mesmo assim que representou uma melhoria face à redução de 10,3% do primeiro semestre de 2019.



