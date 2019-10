CTT sobem quase 8% após resultados do terceiro trimestre

Os títulos dos CTT estão a valorizar 7,83% para os 2,96 euros a meio da sessão desta quinta-feira, 31 de outubro, um dia depois de a empresa ter divulgado os resultados do terceiro trimestre. Os lucros duplicaram para os 22,9 milhões de euros, um resultado que reflete "a melhoria operacional da empresa e o contributo da 321 Crédito".





As ações dos CTT estão a valorizar há sete sessões consecutivas. Este será o maior ciclo de ganhos desde que a cotada entrou em bolsa no final de 2013 se as ações fecharam em alta.Com esta recuperação, após terem atingido mínimos históricos recentemente, os títulos dos CTT estão em máximos de 21 de fevereiro deste ano (ver gráfico em baixo).Com as subidas recentes, os CTT deixam de acumular uma perda em 2019, para valorizarem 0,5%. A cotação a 31 de dezembro era de 2,946 euros.A cotada está a reagir aos resultados relativos ao terceiro trimestre que foram divulgados ontem após o fecho do PSI-20. Os lucros da empresa liderada por João Bento ficaram acima do esperado pelos analistas do CaixaBank BPI.Além disso, os CTT atualizaram os objetivos de poupanças nos gastos operacionais estabelecidos no plano de reestruturação de 2017. O volume de poupanças esperadas será melhor dado o "sucesso na execução" do plano. Em 2019 as poupanças passam de 15 para 16 milhões de euros e em 2020 de 15 para 18 milhões de euros.Para além da melhoria dos resultados da empresa, a saída de "shorts" tem levado à subida das ações. Os "hedge funds" estão a reduzir as suas apostas na queda das ações, segundo os dados da CMVM, como o Negócios noticiou na semana passada