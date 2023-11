Lusíadas Saúde compra Hospital Monsanto por 10 milhões

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Lusíadas Saúde comprou o Hospital Monsanto, em Alfragide, por cerca de 10 milhões de euros, anunciou esta quarta-feira o grupo.



A aquisição reflete a estratégia de expansão e a aposta na saúde mental, refere o comunicado.





O Hospital Monsanto foi fundado em 1962 e é uma unidade dedicada à saúde mental, contando com 64 camas de internamento. Entre as consultas disponíveis contam-se as áreas de fisiatria, medicina interna, neurologia, psicologia e psiquiatria.

"O Hospital Monsanto irá permitir ao Grupo Lusíadas Saúde ampliar a sua oferta de cuidados na Saúde Mental, área da medicina que requer, no atual enquadramento, especial atenção em termos de prevenção, diagnóstico e tratamento, garantindo a privacidade e o conforto com a excelência de sempre", assinala Vasco Antunes Pereir, CEO da Lusíadas Saúde, citado no comunicado..



A Lusíadas Saúde irá manter a atual equipa clínica e operacional, prevendo "alargar brevemente o número de camas e demais oferta de serviços de internamento e ambulatório".



Com esta aquisição, o grupo passa a contar com três hospitais na região de Lisboa - Hospital Lusíadas Lisboa, Hospital Lusíadas Amadora, e o atual Hospital Monsanto - e ainda duas clínicas, a Lusíadas Oriente e a Lusíadas Almada.