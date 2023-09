Lusíadas Saúde vai investir 60 milhões em novas unidades, a começar por Santa Maria da Feira

Leia Também Novo dono da Lusíadas Saúde quer duplicar o valor da empresa

O grupo Lusíadas Saúde pretende investir mais 60 milhões de euros no norte do país, no âmbito do "plano estratégico de expansão da sua rede de cuidados de saúde a nível nacional, que prevê, até ao final do ano, a abertura de um hospital em Santa Maria da Feira, o primeiro do distrito e o quarto da região norte.Em comunicado, enviado esta quinta-feira às redações, o grupo, que pertence aos franceses da Vivalto Santé, indica que esse investimento se destina a "reforçar o compromisso na região com novas unidades", destacando a abertura em Santa Maria da Feira, que vai nascer de uma parceria com a Atrys Health, que descreve como "uma referência global dedicada aos serviços de prevenção, diagnóstico e tratamento médico de precisão e pioneira em telemedicina e oncologia radioterapêutica de última geração".A nova unidade representa um investimento estimado superior a dois milhões de euros em equipamento médico para o primeiro ano de operação do novo Hospital Lusíadas Santa Maria da Feira que irá contar com mais de 100 profissionais de saúde e estará dotada de um bloco operatório, disponível para diversas especialidades cirúrgicas, sendo o primeiro na oferta de saúde privada na cidade e no concelho, de acordo com o grupo."Esta nova unidade representa a abertura do terceiro hospital (e quarta unidade) do grupo na região Norte e um reforço da nossa resposta clínica na área do Grande Porto. Acreditamos que será uma mais-valia para os cidadãos do distrito de Aveiro, que irão encontrar no Hospital Lusíadas Santa Maria da Feira uma complementaridade de serviços e equipas, bem como uma oferta abrangente e completa, afirmou o CEO da Lusíadas Saúde, Vasco Antunes Pereira, citado na mesma nota.Ainda na região norte do país, a Lusíadas Saúde diz ainda que mantém "a contínua aposta no crescimento das suas duas principais unidades localizadas nesta geografia: o Hospital Lusíadas Porto e o Hospital Lusíadas Braga".Com efeito, a região do Algarve será outra aposta do grupo, com novas unidades e com a ampliação das existentes. Este aumento do número de unidades começou em Vilamoura, onde será inaugurado ainda este ano o novo Hospital Lusíadas Vilamoura, descrito como "o primeiro hospital a sul do país dedicado em exclusivo à cirurgia de ambulatório".