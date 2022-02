Maior academia de inovação do mundo instala-se no Porto

Criada na Estónia e reconhecida como "o maior programa de empreendedorismo tecnológico e digital do mundo", a European Innovation Academy (EIA) junta, anualmente, centenas de estudantes universitários de todo o mundo, para um programa intensivo de três semanas, dedicado aos temas da inovação e tecnologia.

Após cinco anos em Cascais, a EIA ruma ao Norte do país. "A cidade do Porto foi oficialmente escolhida para acolher a EIA até 2026", anuncia a Universidade do Porto, em comunicado.





A primeira edição da EIA na cidade Invicta realiza-se no próximo verão, entre 17 de julho e 5 de agosto, nas Faculdades de Economia e de Engenharia da Universidade do Porto, "juntando mais de 500 estudantes, de mais de 120 universidades internacionais, acompanhados por 100 mentores e oradores de todo o mundo", adianta a mesma instituição.

Tendo como objetivo potenciar a criação de novas ideias de negócio por estudantes universitários, agora em parceria com a Universidade do Porto, a EIA promove um "curso intensivo de empreendedorismo e inovação digital", em ambiente internacional, com momentos de formação, discussão, "networking" e partilha de experiências.

Ao longo de três semanas, promete o parceiro académico do projeto, os participantes vão viver todas as etapas de criação e lançamento de projetos empreendedores, com o apoio de mentores e especialistas de instituições internacionais.

"Chegam das universidades de Stanford, U.C. Berkeley ou Michigan, mas também de Silicon Valley – nomeadamente da Google, Amazon, Microsoft, Facebook, Uber, Hubspot – para acompanhar e ensinar os estudantes em áreas como gestão e negócios, marketing, tecnologia, design, software, investimento, entre outros", enfatiza a Universidade do Porto.

A EIA instala-se na cidade Invicta "graças ao esforço conjunto das instituições organizadoras – Universidade do Porto e Câmara Municipal do Porto através da iniciativa municipal ScaleUp Porto – e do apoio dos seus parceiros principais – o Banco Santander e a consultora Beta-i, responsável pela seleção da cidade de acolhimento do evento", realça a Universidade do Porto, em cuja reitoria irá realizar-se, esta sexta-feira, 11 de fevereiro, a assinatura dos protocolos de colaboração entre as entidades organizadoras do evento.