Mais de 6,5 mil milhões de moratórias em risco

As moratórias no crédito do Estado terminam no final de setembro deste ano. E há muitas empresas e famílias que não vão conseguir retomar o pagamento das suas dívidas junto da banca, ainda que a maioria dos empréstimos neste regime não preocupe os bancos.

Mais de 6,5 mil milhões de moratórias em risco









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.