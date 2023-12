Mango começou a "vestir" o país há 30 anos. Portugal figura no "top 10" de vendas na Europa

Novas lojas nos próximos anos

Leia Também Mango fecha 2022 com recorde de vendas e maiores lucros da década

Foi há 30 anos que a espanhola Mango chegou a Portugal,fundada em 1984, em Barcelona, por Isak Andic. A estreia deu-se em Coimbra e a "moda" pegou depois um pouco por todo o país. Hoje, conta com meia centena de lojas em Portugal que figura entre os dez países da Europa onde mais vende."A Mango tem em Portugal um historial consolidado e muito positivo.e importante para nós desde que iniciámos a presença internacional, em 1992, ou seja, menos de uma década após o nascimento da empresa, com a abertura de duas lojas em Coimbra. E, neste momento, temos uma capilaridade alargada com mais de 50 lojas em todo o país", diz o diretor de expansão e franchise da Mango, Daniel López, ao Negócios.Em concreto, no final de junho, a, com uma área comercial superior a 21.100 metros quadrados, eTem também presença online e, apesar do crescimento registado neste canal, "as lojas físicas representam 80% das vendas", adianta.A Mango tem como política não revelar o volume de negócios por país, mas o diretor de expansão e franchise da Mango garante quee que "as vendas estão em linha com os resultados globais".A gigante da moda, presente em mais de 115 mercados e com 2.566 lojas em todo o mundo, fechou 2022 com um recorde de vendas , que subiram 20% para 2.688 milhões de euros e atingiu os lucros mais altos numa década. E, segundo assegura o mesmo responsável, este ano, "o plano é bater esse recorde".assinala Daniel López, dando conta de que, à luz do plano internacional desenhado pela marca espanhola a expansão da sua rede de lojas vai prosseguir em mercados considerados chave, principalmente na Europa Ocidental, na América do Norte e na Índia.Relativamente a Portugal diz não estar em condições de confirmar quantas novas lojas poderão eventualmente surgir em 2024, mas deixa uma garantia: "Estamos muito felizes por estarmos presentes e vamos continuar a estar presentes no país" eA Mango assinalou três décadas de presença em Portugal com a renovação daquela que é atualmente sua loja mais antiga no país, localizada no CascaiShopping. Desde a abertura, em 2 de novembro de 1993, a loja, que tem disponível exclusivamente a linha de mulher, recebeu aproximadamente 2 milhões de pessoas de todo o mundo e vendeu mais de 2,6 milhões de artigos, entre peças de vestuário, calçado ou acessórios.