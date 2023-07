Vendas da Mango crescem 20% no primeiro semestre para 1.451 milhões de euros

Leia Também Mango fecha 2022 com recorde de vendas e maiores lucros da década

A Mango faturou 1.451 milhões de euros no primeiro semestre do ano, um aumento de 20% face a a igual período do ano passado e superior a 30% relativamente ao ano pré-pandémico de 2019.Em comunicado, o grupo espanhol de moda atribui o resultado à "boa evolução" em mercados-chave, desde logo em "casa", em Espanha, assim como nos Estados Unidos, Turquia, Itália e Índia, onde conta com "ambiciosos planos de expansão".A Mango encontra-se presente em 115 mercados, incluindo Portugal, onde dispõe de meia centena de lojas, cujos resultados das vendas não são públicos.Ao todo, a rede é composta por 2.615 pontos de venda em todo o mundo, dos quais 40 correspondem a aberturas líquidas realizadas desde dezembro último, de acordo com a empresa que, entre janeiro e junho, viu a faturação através do canal online registar um crescimento próximo dos 10% face ao período homólogo do ano passado. Até 30 de junho, o negócio online da empresa ultrapassou os 150 milhões de utilizadores, com a app da Mango a emergir como a plataforma online com o maior incremento de vendas.Para este ano, e de modo a "acompanhar o seu período de crescimento", o grupo com sede em Barcelona quer continuar a acelerar o ritmo de investimentos, prevendo ultrapassar os 200 milhões de euros durante 2023.