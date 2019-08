A deliberação foi feita pelo Estado português, na qualidade de acionista único da STCP. Manuel Queiró vem substituir Paulo Azevedo no cargo, depois de o ex-dirigente ter pedido a demissão.



Manuel Queiró reuniu experiência no setor dos transportes ao liderar a Coimboios de Portugal, cargo assumido ainda durante o Governo de Passos Coelho, até 2017. Também desempenhou as funções de secretário-geral do CDS.

A Sociedade de Transportes Colectivos do Porto (STCP) tem um novo presidente executivo para o conselho de administração: Manuel Queiró.O anúncio, feito através de um comunicado publicado na página da Comissão dos Mercados e Valores Mobiliários (CMVM), informa que a decisão terá efeito a partir de 1 de setembro de 2019.