Marcel Keizer sai do Sporting. Leonel Pontes será o treinador interino

O futuro do técnico do Sporting foi discutido esta manhã numa reunião em Alvalade. Leonel Pontes, atual técnico dos sub-23 leoninos, assume o cargo de treinador interino, de acordo com o Record.

O técnico holandês Marcel Keizer foi esta terça-feira, 3 de setembro, despedido do Sporting. Apesar da conquista de dois títulos - Taça de Portugal e Taça da Liga – os maus resultados colocaram o treinador à porta de saída de Alvalade. A notícia da saída de Keiser foi confirmada pelo clube de Alvalade em comunicado à CMVM.





"A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD (adiante Sporting SAD ou Sociedade) vem (…) informar o mercado que, na presente data, existiu uma manifestação de interesse para cessação do contrato de trabalho do treinador Marcel Keiser", refere o comunicado.



Leonel Pontes, atual técnico dos sub-23 leoninos, assume o cargo de treinador interino, apurou Record. Treinador da equipa de sub-23 do Sporting desde o arranque desta temporada - na qual soma cinco vitórias em cinco jogos -, Leonel Ponte foi, durante 12 temporadas adjunto de Paulo Bento. Deixou a equipa técnica do atual selecionador da Coreia do Sul em 2014/15, altura em que assumiu o comando técnico do Marítimo. Passou pelo Panetolikos (Grécia), Ittihad Alexandria (Egipto), Debreceni (Hungria) e Jumilla (Espanha), antes de regressar ao 'seu' Sporting.





O futuro de Marcel Keizer no Sporting foi decidido esta manhã em Alvalade. Após o fecho do mercado, a SAD do Sporting esteve reunida a debater o futebol leonino, passando o futuro da equipa principal pela mudança de treinador.



Tal como o Record noticiou segunda-feira, são vários os elementos da direção leonina que estão descontentes com o trabalho do técnico holandês e até ontem só Frederico Varandas segurava o treinador.



(Notícia atualizada, pela última vez, às 15:29 com comunicado à CMVM)