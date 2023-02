Marcelo pede solução que trave entrada de milhões euros dos contribuintes na TAP

Leia Também Trabalhadores da TAP marcam Plenário Geral sobre privatização

"Essa solução definitiva significa, para o futuro, não estarmos a investir permanentemente quantos milhões mais de dinheiro dos portugueses para entrar na TAP", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações aos jornalistas à margem da 44.ª edição da Feira do Queijo de Celorico da Beira.O chefe de Estado manifestou o desejo de que "o processo de reestruturação chegue ao fim e que isso signifique, como o Governo já anunciou, haver uma solução definitiva para a TAP".Marcelo apontou as "investigações judiciais em curso" e as "comissões parlamentares de inquérito" sobre a companhia aérea portuguesa para considerar que, a este respeito, "há, neste momento, na cabeça dos portugueses duas ideias".A primeira ideia é: "o que tiver de se apurar, apure-se de uma só vez, se possível rapidamente, mas demorando o tempo que é necessário"."Apure-se a nível de tribunal, se é caso de tribunal, apure-se a nível de parlamento, se é caso de parlamento, se é mais político que de Direito", disse, numa alusão à investigação do Ministério Público à privatização concretizada no mandato do Governo liderado por Pedro Passos Coelho.A segunda ideia é a de se encontrar a "solução definitiva" que ponha fim aos milhões de euros que têm sido injetados na TAP.A TAP deverá ser "em breve" alvo de um processo de privatização, segundo anunciou o ministro das Finanças.