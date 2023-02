Costa Silva diz que Iberia "não é uma boa solução" para comprar TAP

António Costa Silva afirma não ter nenhuma preferência pela Iberia enquanto potencial compradora da TAP e até entende que "não é uma boa solução"."Eu, particularmente, penso que não é uma boa solução a Iberia. O que se está a tentar nesta altura é atrair o máximo de candidatos", disse aos deputados esta quinta-feira, no Parlamento.Em janeiro, no entanto, as declarações de António Costa Silva foram diferentes, admitindo então a um jornal espanhol, o El Economista , que a TAP "criou condições para a Iberia entrar na privatização".Questionado pela deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, o ministro da Economia sublinhou que o que importa é ter um elevado número de propostas para que a privatização seja um sucesso. "Compete-me, quando estou nos vários países, atrair o maior número de interessados para a nossa companhia aérea. Se tivermos uma proposta da Iberia, como da Lufthansa, e de outras companhias, e o processo for competitivo, teremos uma saída mais benéfica deste dossier", afirmou.Mariana Mortágua tinha questionado momentos antes se fazia sentido, "depois de o estado ter injetado 3,2 mil milhões de euros na TAP", a empresa ser agora vendida a uma transportadora espanhola. "Entregar a TAP à Iberia protege o interesse nacional?", questionou. "Sabemos que no dia em que a TAP for vendida a uma empresa espanhola o "hub" de Lisboa desaparece e desaparece portanto o interesse estratégico da TAP".No final da resposta à deputada bloquista, o ministro tentou colocar uma pedra no assunto: "O dossier não é gerido por mim, não gostava de fazer muitos comentários sobre a TAP". Só que depois de várias voltas por outros temas nesta audição regimental, a transportadora portuguesa voltou a aterrar na mesa de Costa Silva.O deputado Paulo Moniz, do PSD, traçou uma rota possível: "Pusemos 3,2 mil milhões na TAP. Se a Iberia comprar pelos mil milhões que estão avaliados, a Iberia leva 2 mil milhões dos portugueses, que é dívida — porque não temos essa liquidez. Os nossos filhos e os nossos netos vão estar a pagar juros de dinheiro que rapidamente foi para Espanha. Do ponto de vista político e moral isto é absolutamente perverso", atirou.O ministro respondeu que "na gestão de empresas, nos processos de transação, há muitos princípios que temos de respeitar para assegurar uma boa transação". E, para que isso aconteça, "tem de se desenhar muito bem quais são os critérios com que se vão julgar as propostas".Rejeita, por isso, que o único critério possa ser o preço. "Vai ser desenhado, espero, um conjunto de critérios que salvaguardem os interesses estratégicos do país", afirmou o governante, lembrando que "a escolha final vai ser feita pelo Governo"."Sem dúvida, estou de acordo consigo, o 'hub' de Lisboa é absolutamente crucial para o futuro do país e o desenvolvimento da nossa conectividade".Artigo atualizado às 18h20