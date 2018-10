O conselho de administração da José de Mello foi alargado esta quinta-feira com a designação e entrada em funções de Maria Amélia de Mello Bleck e de Isabel Jonet (na foto), adiantou a sociedade em comunicado.

Esta empresa é a sociedade de controlo do grupo José de Mello.

Maria Amélia de Mello Bleck "tem integrado os corpos sociais de diferentes empresas do grupo José de Mello, com destaque para a área da saúde", de acordo com o mesmo documento, enquanto Isabel Jonet lidera o Banco Alimentar Contra a Fome e a Entreajuda, que fundou em 2004.

A eleição das duas novas administradoras ocorreu em assembleia geral, realizada hoje.

Assim, o conselho de administração da José de Mello passa a integrar os seguintes elementos: Vasco de Mello (presidente), Pedro de Mello (vice-presidente), Gonçalo de Mello, Isabel Jonet, João de Mello, João Azevedo Coutinho, Joaquim Aguiar, Luís Brito de Goes, Maria Amélia de Mello Bleck, Pedro Rocha e Melo, Rui Diniz e Salvador de Mello.

Por sua vez, a comissão executiva da sociedade "mantém-se inalterada, com a seguinte composição: Vasco de Mello (presidente), Pedro de Mello (vice-presidente), João de Mello, João Azevedo Coutinho, Luís Brito de Goes, Pedro Rocha e Melo, Rui Diniz e Salvador de Mello", adiantou o mesmo comunicado.