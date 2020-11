Mário Vaz sobre o 5G: “Fizemos um regulamento de século XX no século XXI”

No dia 10 de novembro a Vodafone Portugal avançou com uma providência cautelar para reverter a decisão da Anacom de manter a licença da Dense Air, cujo espectro é necessário para o 5G. Em entrevista ao Negócios e à Antena 1, no programa Conversa Capital, Mário Vaz diz estar “otimista” com o desfecho das ações e garante que vão dar entrada mais processos.





