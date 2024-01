MC e Worten contestam coimas da Anacom

Leia Também Anacom multa Worten e Continente Modelo por venda de rádios que não cumpriam a lei

A Worten e a MC, empresa de retalho alimentar da Sonae que detém a Modelo Continente, constestam a decisão da Anacom desta quarta-feira. A Autoridade Nacional de Comunicações anunciou coimas às duas marcas do grupo liderado por Cláudia Azevedo, por"A MC está ciente das suas obrigações legais e reitera o seu compromisso de conduzir a sua atividade no estrito cumprimento da lei, pelo que não se revê na decisão referida pela Anacom", afirmou a empresa em comunicado, depois de ser alvo de uma coima de 223.700 euros e de ter visto 21 equipamentos apreendidos em favor do Estado.A empresa de retalho alimentar sublinha que "este processo baseia-se em, dentro do prazo legalmente estabelecido, ao Tribunal da Concorrência". E que, desde então, "a MC não foi notificada de qualquer outro desenvolvimento".No entanto, "quanto aos factos em discussão, os mesmos", pode ler-se no comunicado."A MC, enquanto líder de mercado, tem sempre o claro propósito de apresentar aos seus clientes a melhor oferta de produtos e serviços ao melhor preço e qualidade, bem como de garantir o acompanhamento e cumprimento das normas junto dos respetivos fabricantes e fornecedores", acrescenta.Também a Worten, que foi alvo de uma coima única de 291.250 euros e sanção acessória de perda de 34 modelos de equipamentos de rádio a favor do Estado, afirma que "" pelo regulador das comunicações, "razão pela qual"."Cumpre agora ao Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão apreciar o caso e pronunciar-se", nota a Worten em comunicado, indicando que "nesta fase judicial terá a Worten a oportunidade de esclarecer os factos"."A Worten reitera o seu compromisso de conduzir a sua atividade no estrito cumprimento da lei e orgulha-se de sempre ter pautado a sua atividade pelos mais exigentes padrões de ética com que se relaciona no mercado, sendo reconhecida pelos consumidores como a marca líder no seu sector", afirma ainda a empresa no comunicado.Está em causa a comercialização de alguns modelos de equipamentos de rádio que, enquanto fabricante, entre outras infrações