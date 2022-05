McDonald's vai deixar a Rússia depois de 30 anos

A maior cadeia de restaurantes do mundo, que tinha decidido no mês passado encerrar todas os seus estabelecimentos na Rússia, vai agora avançar com a venda de todos os restaurantes no país, pondo fim a uma presença de mais de três décadas.A Reuters assinala que após o encerramento dos restaurantes em março a McDonald's teve perdas na ordem dos 50 milhões de dólares (48 milhões de euros ao câmbio atual) por mês. Mas com a saída definitiva da Rússia é agora esperado uma perda de 1,2 mil a 1,4 mil milhões de dólares (1,15 mil a 1,34 mil milhões de euros).A McDonald's estreou-se na Rússia em 1990, já nos últimos momentos da URSS, com a abertura de um restaurante na Praça Pushkin, no centro de Moscovo, tendo mais de cinco mil pessoas estado presentes na inauguração.A multinacional refere que pretende vender os restaurantes a um operador local, mas irá manter a marca registada no país.Quanto aos trabalhadores, a McDonald's garante que as 62 mil pessoas vão continuar a recber os salários até à conclusão de uma transação, ou garantias de empregabilidade pelo comprador.