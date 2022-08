McDonald's avança para primeira grande mudança na administração em três anos

O conselho de administração do McDonald's vai perder um membro de longa data, e, ao mesmo tempo, integrar outros três, informou a empresa esta segunda-feira. Esta é a primeira grande mudança do conselho de administração em três anos, de acordo com o New York Times.

Sheila Penrose vai sair da maior cadeia de restaurantes do mundo, ao fim de 15 anos. Responsável pela pasta da sustentabilidade, a administradora ficou conhecida por ter sido colocada debaixo de fogo por um acionista ativista da empresa, Carl Icahn. O multimilionário é um crítico feroz da forma como a cadeia de restaurtantes lida com os fornecedores de carne de porco.

Em maio, o investidor propôs, durante a assembleia geral de acionistas, os nomes de dois novos administradores que substituíssem Sheila Penrose e Richard Lenny. O objetivo era impedir que a empresa parasse de comprar carne de porco de criadores que utilizam gaiolas para gestação. No entanto, Icahn acabou por não ter sucesso, tendo angariado apenas 1% dos votos.

Questionado pelo New York Times sobre se a saída de Sheila Penrose estava relacionada com este caso, fonte oficial do McDonald's assegurou que não. A cadeira de restaurantes ainda não escolheu quem vai substituir Penrose na pasta da sustentabilidade.





Por outro lado, passam a integrar o conselho de administração da rede de restaurantes Tony Capuano, Jennifer Taubert e Amy Weaver. Os executivos tomam posse no próximo dia 1 de outubro. Com estas nomeações, o conselho de administração passa a contar com um total de 14 administradores e duplica o número de mulheres.