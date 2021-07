Meatless Farm bate os 3 milhões de euros em campanha de crowdfunding

A primeira campanha de crowdfunding aberta aos consumidores lançada pela Meatless Farm – marca de alimentos de base vegetal que entrou em Portugal no início do ano - ultrapassou já a barreira dos 3 milhões de euros.



A meta alcançada logo nas primeiras seis horas posicionou a campanha no top dos maiores levantamentos alguma vez realizados através da plataforma Crowdcube. Até ao momento, mais de 3.300 investidores – a maioria particulares – já se juntaram a esta angariação de fundos.



A iniciativa pretende dar aos consumidores a oportunidade de "agarrar uma fatia" do crescente mercado de alimentação de origem vegetal. Esta é a primeira campanha de financiamento aberta aos consumidores lançada pela Meatless Farm, depois de ter angariado 44 milhões de euros, em três anos de existência, a partir de investidores privados.



A Meatless Farm foi lançada em 2018 e está, neste momento, presente em mais de 20 países, incluindo Portugal, onde se encontra à venda nas lojas EasyGreen e Only Beans, bem como através da cadeia para profissionais Recheio e do seu serviço Masterchef.



Os produtos de origem animal continuam a ter um peso substancial na alimentação dos portugueses. Cada habitante do território nacional consumiu, em 2019, 119 quilogramas de carne, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística.



No entanto, a maioria dos portugueses (50,6%) está disposta a reduzir o consumo de carne e a alterar a alimentação para uma que seja à base de vegetais, revelam os dados do II Grande Inquérito sobre Sustentabilidade em Portugal, desenvolvido por investigadores do Instituto de Ciências Sociais (ICS) da Universidade de Lisboa, e publicado em 2019.